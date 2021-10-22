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22.10.2021 (20:00)

Расчеты «Орланов» ЗВО навели огонь общевойсковых подразделений в ходе учения

Расчеты беспилотных летательных комплексов «Орлан-10» Ельнинской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа обеспечили контроль и наведение огня общевойсковых подразделений в рамках учения в Смоленской области.

В ходе выполнения задачи по ведению воздушной разведки расчетами комплексов с БпЛА «Орлан-10» было обнаружено перемещение колонны военной техники условного противника, совершающей марш по пересеченной местности. Координаты были переданы на командный пункт в режиме реального времени.

Проведя необходимые расчеты, военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений сосредоточенным огнем уничтожили бронетехнику «противника» на дальности до трех километров. Контроль за поражением целей и корректировку ведения огня осуществляли расчеты комплексов с БпЛА.

Всего к учению было привлечено около 400 военнослужащих, а также свыше 75 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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