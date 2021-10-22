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22.10.2021 (19:45)

Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту Курганской области встретились со студентами колледжа

Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту Курганской области встретились со студентами Шумихинского аграрно-строительного колледжа. На встречу с инструкторами пункта отбора пришли не только студенты выпускных курсов, но и первокурсники.

Специалисты пункта рассказали ребятам об особенностях военной службы по контракту. Напомнили будущим призывникам о том, что у них есть выбор между службой по призыву и по контракту, в соответствии с российским законодательством. При общении с ребятами было много вопросов от девушек, которые хотели бы в будущем надеть погоны. Специалисты пункта не обошли вниманием этот вопрос и рассказали о перспективах службы девушек в рядах Вооруженных Сил.

После беседы каждый из студентов получил памятные призы и памятки, в которых написана подробная информация о военной службе по контракту, а также контактная информация, чтобы обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту.

Всего после окончания Шумихинского аграрно-строительного колледжа заявление на военную службу по контракту подали 26 человек, из них 19 человек уже приступили к службе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Служба по контракту , Центральный военный округ
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