22.10.2021 (19:15)

Более 700 младших военных специалистов школы техников РВСН завершают сдачу выпускных экзаменов

Более 700 курсантов из числа военнослужащих по призыву, получающие специальность механиков-водителей многоосных шасси МАЗ-543, завершают сдачу экзаменов в школе техников Ракетных войск стратегического назначения, расположенной на территории государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр (Астраханская область).

Экзаменаторы проверяют знания выпускников по устройству автомобилей, порядку их технического обслуживания, эксплуатации и правил дорожного движения. Главными критериями при сдаче практической части экзамена является проверка умения преодолевать ограниченные проезды, искусственные и естественные препятствия, а также соблюдать скоростной режим движения и проходить дистанцию за установленное время. Механики-водители преодолевали габаритные тоннели, а также холмы, брод, «змейку», ров с колейным мостом.

Обучение курсантов проходит с применением новейших тренажерных комплексов. Это современные компьютерные имитаторы, предназначенные для обучения механиков-водителей самоходных пусковых установок и многоцелевых тягачей МАЗ-543.

Электроника данных тренажеров позволяет в 3D-формате до автоматизма отрабатывать навыки вождения по труднопроходимым дорогам и бездорожью в любое время года с имитацией боевых и экстремальных условий. Наряду с общетехническими предметами курсанты изучали и гуманитарные дисциплины, в частности, техническую механику, социологию, философию и др.

После сдачи выпускных экзаменов курсанты получат удостоверение механика-водителя многоосных шасси МАЗ-543, водителей автомобилей с категориями «Д» и «Е» и будут направлены для прохождения дальнейшей службы в воинские части и соединения РВСН.

Ежегодно из стен школы техников РВСН учреждения выпускается более двух тысяч специалистов автомобильной службы для соединений РВСН.

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