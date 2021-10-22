22.10.2021 (20:15)

Армейская гимнастка стала абсолютной чемпионкой мира

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском городе Китакюсю, армейская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала золотую награду в личном многоборье.

По итогам выступления в упражнениях на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях гимнастка ЦСКА набрала 56,632 балла.

Второе и третье места заняли американки Лиэнн Вонг (56,340) и Кайла ди Челло (54,566).

Важно отметить, что Мельникова стала первой россиянкой, завоевавшей «золото» турнира в индивидуальном многоборье с 2010 года, когда таким же достижением отметилась другая армейская спортсменка Алия Мустафина.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю завершится 24 октября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице