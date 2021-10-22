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22.10.2021 (20:15)

Армейская гимнастка стала абсолютной чемпионкой мира

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском городе Китакюсю, армейская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала золотую награду в личном многоборье.

По итогам выступления в упражнениях на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях гимнастка ЦСКА набрала 56,632 балла.

Второе и третье места заняли американки Лиэнн Вонг (56,340) и Кайла ди Челло (54,566).

Важно отметить, что Мельникова стала первой россиянкой, завоевавшей «золото» турнира в индивидуальном многоборье с 2010 года, когда таким же достижением отметилась другая армейская спортсменка Алия Мустафина.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Китакюсю завершится 24 октября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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