22.10.2021 (19:00)

Участникам выставки «Финансы. С расчетом на Победу!» вручены ведомственные знаки отличия

В рамках празднования 22 октября 2021 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации Дня финансово-экономической службы в полковом храме преподобного Сергия Радонежского Национального центра управления обороной Российской Федерации состоялся благодарственный молебен по случаю празднования 103-й годовщины финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также посвященный памяти военных финансистов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и других вооруженных конфликтов.

Служил благодарственный молебен председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви епископ Бронницкий Савватий.

По окончании благодарственного молебна в Военной научной библиотеке Генерального штаба ВС РФ по поручению заместителя Министра обороны Российской Федерации Татьяны Шевцовой директор Департамента финансового обеспечения Минобороны России Евгений Пронский в торжественной обстановке вручил ведомственные знаки отличия представителям Департамента полевых учреждений Центрального банка Российской Федерации, Федерального казначейства, Департамента культуры Минобороны России и Центрального музея ВС РФ, принявшим участие в развертывании уникальной межведомственной выставочной экспозиции «Финансы. С расчетом на Победу!», приуроченной ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.».

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