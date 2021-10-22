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22.10.2021 (18:30)

Сотрудники ВАИ ЦВО в Новосибирске успешно сдали контрольную проверку за 2021 год

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В Новосибирске сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа (ЦВО) успешно сдали контрольную проверку по предметам боевой подготовки за 2021 учебный год.

На автодроме инспекторы продемонстрировали навыки вождения патрульного автомобиля, выполнив на время комплекс упражнений: «Заезд в гараж задним ходом», «Змейка», «Разворот в ограниченном пространстве», «Эстакада» и другие.

Кроме этого, военнослужащие прошли электронное тестирование по правилам дорожного движения, а также сдали нормативы по основным предметам боевой подготовки.

Контрольная проверка по итогам года проводится в воинских частях и подразделениях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, в период с 1 по 31 октября 2021 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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