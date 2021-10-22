22.10.2021 (18:15)

В Санкт-Петербурге авиационные спасатели Западного военного округа провели тренировку по прыжкам с парашютом

В Санкт-Петербурге прошла тренировка спасательной парашютно-десантной группы отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа по прыжкам с парашютом.

Военнослужащие выполнили прыжки на задержку раскрытия ранца и посадку на площадку ограниченных размеров.

Упражнение выполняется на высоте 1700 метров. После 20 секунд свободного падения происходит раскрытие парашюта и посадка в заданную точку приземления.

Прыжки выполнялись с помощью парашютной системы специального назначения «Арбалет-1», предназначенной для выполнения специальных задач с приземлением на неподготовленные площадки в сложных метеоусловиях.

Среди военнослужащих-парашютистов в тренировке принимали участие мастер спорта по парашютному спорту прапорщик Светлана Широва, (более 6000 прыжков), и мастер спорта международного класса по парашютному спорту прапорщик Ольга Кошкина, на счету которой более 7500 прыжков.

В ходе тренировки было совершено 8 вылетов многоцелевого вертолета Ми-8, совершено более 40 парашютных прыжков.

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