22.10.2021 (17:45)
Отдельная бригада управления гвардейской танковой армии ЗВО приступила к сезонному обслуживанию военной техники
В Подмосковье военнослужащие отдельной бригады управления гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к сезонному обслуживанию техники в рамках перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.
В парке боевых машин организовано порядка 20 специализированных постов технического обслуживания. Военнослужащие обслужат аккумуляторы, заменят фильтры и технические жидкости военной техники. Всего личный состав обслужит более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.
По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО проведёт проверку военной техники бригады на готовность к эксплуатации в зимнем периоде обучения.
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