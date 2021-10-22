22.10.2021 (17:45)

Отдельная бригада управления гвардейской танковой армии ЗВО приступила к сезонному обслуживанию военной техники

В Подмосковье военнослужащие отдельной бригады управления гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к сезонному обслуживанию техники в рамках перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

В парке боевых машин организовано порядка 20 специализированных постов технического обслуживания. Военнослужащие обслужат аккумуляторы, заменят фильтры и технические жидкости военной техники. Всего личный состав обслужит более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО проведёт проверку военной техники бригады на готовность к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

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