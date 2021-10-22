22.10.2021 (17:30)

Ухудшение погодных условий не повлияло на боеготовность Балтийского флота

Из-за сильного ветра, бушующего в Калининградской области, в течение последних суток в Балтийском море продолжался шторм, сила ветра составляла до 25 м/сек, волнение моря достигало 5 баллов, высота волн на побережье превышала 4, 5 метров.

На основании прогноза погоды, представленного гидрометеорологическим центром Балтийского флота, был откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях с учетом силы и направления ветра, назначены и подготовлены к немедленной работе буксиры. Согласно инструкциям, была усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб, аварийные партии были приведены в повышенную боевую готовность.

Все корабли и суда Балтийского флота встретили надвигающийся шторм на штатных местах стоянки. Корабли, выполнявшие задачи в акватории Балтийского моря, были заранее оповещены о надвигающемся шторме и возвращены в базу.

По оценке командования, силы флота оказались своевременно подготовлены к удару стихии. Штормовая погода не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несли службу в штатном режиме. На объектах флота расположенных в районах, где была отключена подача электроэнергии, энергообеспечение осуществлялось при помощи стационарных и передвижных дизель-генераторов.

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