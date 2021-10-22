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22.10.2021 (17:15)

Новый судоподъёмный понтон ССП-200 передан в состав сил и средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ

Новый судоподъемный понтон ССП-200 передан в состав сил и средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ и будет дислоцироваться на Черноморском флоте. Понтон изготовлен подмосковным предприятием АО «КАМПО» по заказу Главного командования ВМФ.

Понтон ССП-200 – это специализированное техническое средство, оснащённое системами затопления и продувки, а также устройствами закрепления к затонувшему или транспортируемому объекту. Оно предназначено для подъёма затонувших судов, поддержания их на плаву и обеспечения остойчивости при подъеме, а также для уменьшения осадки при проводке по мелководью.

Запатентованные сотрудниками НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» технические решения были положены в основу требований к модернизации понтонов и реализованы судостроительным производством АО «КАМПО» (г. Орехово-Зуево Московской области) в головном понтоне.

Ранее, по указанию главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова специалисты НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» приняли участие в типовых испытаниях модернизированного стального судоподъемного понтона грузоподъемностью 200 т проекта 528 (ССП-200), проведённых в Севастополе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Военная академия , Военное образование
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