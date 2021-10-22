22.10.2021 (16:40)

Модель неатомной подводной лодки проекта 677 представлена в Президентской библиотеке на выставке к 325-летию Российского флота

Одним из заметных экспонатов на уникальной выставке в Президентской библиотеке на Сенатской площади, с которым ознакомились воспитанники довузовских военно-морских учебных заведений в Санкт-Петербурге, стала модель подводной лодки 677 проекта, представленная «Адмиралтейскими верфями» на выставке «Морским судам быть!» , посвященной 325-летию со дня основания Военно-морского флота и 115-летию подводного флота России, которая открылась в Президентской библиотеке 18 октября при поддержке АО «Объединенной судостроительной корпорации» и Главного командования ВМФ.

Подводные лодки проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. АО «Адмиралтейские верфи» являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Ранее, в Санкт-Петербурге, в Президентской библиотеке состоялось торжественное открытие выставки «Морским судам быть!: к 325-летию со дня основания Военно-Морского Флота и 115-летию со дня основания подводного флота России». Мероприятие организовано Президентской библиотекой совместно с Объединённой судостроительной корпорацией (ОСК).

На открытии выставки прозвучали приветственные слова полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, председателя совета директоров АО «ОСК» Георгия Полтавченко и генерального директора АО «ОСК» Алексея Рахманова. На мероприятии выступили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев, исполняющий обязанности генерального директора Президентской библиотеки Павел Терещенко, заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, первый заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королёв, генеральный директор АО «Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"» Игорь Вильнит, директор Российского государственного архива Военно-Морского Флота Валентин Смирнов, директор Научной библиотеки имени М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета Марина Карпова.

В церемонии открытия выставки также приняли участие генеральный директор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев и генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Орлов.

От имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова гостей выставки поприветствовал заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, который отметил, что «выставка еще раз подчеркивает великую и славную историю создания и становления Российского регулярного флота. Опираясь на более чем трех вековую историю, современный ВМФ России активно развивается. Его состав стал регулярно пополняться новейшими надводными кораблями и подводными лодками, обладающими эффективным вооружением и воплотившими в себя самые совершенные отечественные технологии. Сегодня корабли ВМФ России надежно обеспечивают безопасность с морских и океанских направлений, выполняют задачи военно-морского присутствия в Мировом океане. ВМФ России был, есть и будет океанским».

По словам первого заместителя генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимира Королева, «корпорация обладает ценнейшими артефактами петровской и других эпох, стремится сохранять наследие корабелов — прежде всего, благодаря музеям, которые созданы на большинстве наших предприятий. С помощью выставки мы готовы познакомить с выдающимися достижениями отрасли как можно большее количество людей, чтобы на ярких примерах из ее истории учились в том числе и новые поколения корабелов».

Экспозиция в Президентской библиотеке приурочена сразу к двум значимым датам, отмечаемым в 2021 году и связанным с Военно-Морским Флотом России.

20 (30) октября 1696 года указом Боярской думы, инициированным Петром I, в России был официально основан регулярный флот. Создание флота и начало регулярного отечественного судостроения стало первым успешным государственно значимым проектом царя-реформатора. Он заложил несколько верфей, в том числе Адмиралтейские и Соломбальскую (ныне «Красная кузница») — два старейших предприятия, входящих в состав Объединённой судостроительной корпорации.

Веками Россия носила статус великой морской державы: были разработаны новые проекты кораблей, парусный флот уступил место паровому и броненосному. Поражение в Русско-японской войне (1904–1905) стало доказательством острой потребности в серьёзном развитии кораблестроения и модернизации флота. 11 (24) марта 1906 года был издан приказ по Морскому ведомству № 52 о включении в классификацию судов военного флота разряда подводных лодок, доказавших свою эффективность в бою. Эта дата считается днём основания подводного флота России.

Выставка в Президентской библиотеке демонстрирует преемственность российского флота с петровских времён до наших дней и современные достижения корабелов ОСК. Впервые в единой экспозиции представлены материалы, предоставленные библиотеками, музеями, архивами, а также предприятиями, входящими в состав крупнейшей судостроительной корпорации России.

В первом зале экспонируются редкие издания XVIII–XX веков, рассказывающие о первых шагах российского флота, созданного Петром I. Среди книжных памятников XVIII века первый Морской устав 1720 года, книги о славных морских подвигах и красочные альбомы с изображениями кораблей XIX века.

Экспозиция второго зала посвящена истории подводного судостроения. Здесь можно увидеть уникальные документы из собрания Российского государственного архива Военно-Морского Флота, а также материалы и макеты подводных кораблей, предоставленные музеями всемирно известных судостроительных заводов и конструкторских бюро, входящих в состав ОСК.

Выставка «Морским судам быть!: к 325-летию со дня основания Военно-Морского Флота и 115-летию со дня основания подводного флота России» стала одним из победителей организованного Российским военно-историческим обществом Всероссийского конкурса проектов среди библиотек по проведению мероприятий, посвящённых значимым датам отечественной военной истории.

Партнёрами выставки выступают ЦКБ МТ «Рубин», АО «СПМБМ „Малахит“», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», ПАО «Пролетарский завод», АО «ПО «Севмаш», Российский государственный архив Военно-Морского Флота, Центральная военно-морская библиотека, Информационный историко-научный центр – Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, Научная библиотека имени М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета, Музей истории подводных сил России имени А.И. Маринеско, Федерация судомодельного спорта России.

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