22.10.2021 (17:05)

Представительство Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Словакии поздравило сотрудников финансово-экономической службы ВС РФ с профессиональным праздником

Сегодня свой профессиональный праздник отмечает финансово-экономическая служба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Словацкой Республике подготовили публикацию об одном из военных финансистов – Герое Советского Союза Егорове Алексее Семеновиче, командире 1-й Партизанской бригады имени Сталина, активном участнике Словацкого национального восстания.

После окончания в 1942 году в г.Ташкенте финансового факультета Интендантской Академии Красной Армии им. Молотова В.М. был направлен для прохождения военной службы в Штаб Партизанского движения. Но прослужил в интендантах недолго. Освоив минно-взрывное дело, стал профессиональным подрывником-инструктором. Подготовил более 300 минеров-диверсантов.

В июле 1944 г. Алексей Егоров во главе группы советских разведчиков прибыл на территорию Словакии с целью организации партизанского движения. За короткий срок разведгруппа, состоявшая из двадцати двух военнослужащих, превратилась в хорошо подготовленное боевое партизанское соединение численностью более трех тысяч человек.

Первая Партизанская бригада имени Сталина под командованием Алексея Семеновича Егорова приняла самое активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, оказала неоценимую помощь Словацкому национальному восстанию по освобождению территории Словакии от фашистской оккупации.

В послевоенное время А.С. Егоров много раз приезжал в Словакию, посещал места боевых действий, встречался со своими словацкими друзьями.

В 1969 году по случаю 25-летия Словацкого национального восстания в Чехословакии был учреждён нагрудный знак – «Звезда Егорова» - в память о заслугах военного финансиста, легендарного командира партизанского соединения Алексея Семеновича Егорова.

Алексей Семенович умер 15 апреля 1970 года.

В Ярославле на единственном в России Памятнике-мемориале военным финансистам установлен бюст героя.

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