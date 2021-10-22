22.10.2021 (15:40)
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Продолжительность полета составила более 9 часов.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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