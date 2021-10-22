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22.10.2021 (16:30)

Военнослужащие ЦВО стали обладателями Кубка Министра обороны РФ по спортивной борьбе

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) стали победителями Всеармейских соревнований по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны Российской Федерации, который проходил в Республике Тыва. 

В соревнованиях принимали участие восемь команд, в том числе команды Центрального, Южного, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Центрального спортивного клуба армии и Воздушно-десантных войск.

По регламенту спортивного мероприятия, в каждой матчевой встрече было проведено 9 схваток. Среди борцов классической спортивной борьбы соревнования прошли в весовых категориях до 55, 72, 82, 97 и 130 кг, а среди борцов вольной борьбы — в категориях до 57, 65, 74 и 125 кг.

Победителями соревнований стали борцы Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Соревнования
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