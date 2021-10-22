22.10.2021 (18:00)

Подразделения спецназа ЗВО отработали контрдиверсионные действия в тылу условного противника на учениях в Тамбовской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения спецназа ЗВО отработали контрдиверсионные действия в тылу условного противника на учениях в Тамбовской области

Военнослужащие подразделений специального назначения Западного военного округа в преддверии профессионального праздника отработали комплексное тактико-специальное учение на полигоне Тригуляй в Тамбовской области.

Группы спецназа отработали скрытное десантирование на вертолётах Ми-8АМТШ «Терминатор» по заданным координатам, вышли в район базирования пунктов управления бандформирований, уничтожили укреплённые бункеры и выкрали секретные носители информации с картами минирования территорий.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано свыше 500 военнослужащих отдельного соединения Западного военного округа, свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр».

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