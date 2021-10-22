22.10.2021 (16:15)

Курсанты филиала Военной академии МТО в г. Вольск посетили Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина

С целью военно-патриотического воспитания обучающихся, в рамках прохождения производственной практики на объектах службы горючего аэродрома Энгельс, курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения (г. Вольск, Саратовская область) посетили мемориально-образовательный комплекс под открытым небом на месте приземления первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

В ходе тематической экскурсии «Первый полет. 108 минут» с использованием современной системы индивидуального изучения парка «аудиогид» курсанты ознакомились с основными объектами парка, этапами реконструкции места приземления первого космонавта планеты и создании многофункционального мемориально-образовательного комплекса. Посетили мемориальную стену, на которой запечатлены ключевые исторические события и факты об изучении и освоении космического пространства, а также галерею с барельефами 12 летчиков-космонавтов, покоривших космос. Прошли по мраморной пешеходной дорожке, на которой написаны фразы Ю.А.Гагарина, произнесенные им во время первого полета.

По завершении тематической экскурсии «Первый полет. 108 минут» курсанты филиала совместно с представителем Воздушно-космических сил посетили главный объект комплекса и возложили цветы к стеле и памятнику Ю.А. Гагарину, почтив память соотечественника, летчика-космонавта, открывшего новую эру – эру полетов человечества в космическое пространство.

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