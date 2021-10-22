22.10.2021 (16:00)

На Северном флоте поздравили участников арктической экспедиции, удостоенной Премии Русского географического общества

В ходе расширенного заседания военного совета командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил научного руководителя комплексной экспедиции полковника Сергея Чуркина и в его лице всех участников арктической экспедиции Северного флота, удостоенной Премии Русского географического общества.

Адмирал Александр Моисеев отметил, что «впервые экспедиционная деятельность Северного флота была так высоко оценена руководством Министерства обороны России и Русским географическим обществом».

19 октября в Москве Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу вручил награду в номинации «Лучшая экспедиция по России» участникам проекта «Главный фасад России. История, события, люди» по итогам комплексных экспедиций Северного флота на архипелагах Арктики. Премия вручена старшему специалисту аварийно-спасательного отряда Северного флота капитану 2-го ранга Денису Крецу и старшему научному сотруднику лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗ РАН Руслану Жосткову.

В комплексных экспедициях Северного флота, действовавших в рамках проекта «Главный фасад России. История, события, люди», приняли участие 6 экспедиционных отрядов, было задействовано более 100 военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота.

Начиная с 2018 года Северный флот совместно с РГО провёл ряд комплексных экспедиций в Арктику. В 2018 году исследовали Новую Землю, в 2019-м — острова Земли Франца-Иосифа, а в 2020 году географию экспедиции расширили Северной Землёй, Таймыром, Новосибирскими островами и островом Врангеля. Всё это не просто участки суши, а страницы трагической и героической истории освоения Арктики. Все совместные экспедиции Северного флота и Русского географического общества объединены в едином историко-культурном проекте «Главный фасад России. История, события, люди».

Премия РГО – это престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, а также поддержки популяризаторов географической науки и образования. Учреждена в 2014 году. Проводится один раз в два года и имеет международный статус.

Премией отмечаются успешно воплощённые в жизнь проекты: результаты научных исследований, выдающиеся экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные, издательские проекты, посвящённые географии, охране природы, этнографии, истории и культуре России.

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