22.10.2021 (15:30)
В ЗВО завершен перевод ЗРК С-300В на зимний период эксплуатации
В Подмосковье военнослужащие отдельной зенитно-ракетной бригады Западного военного округа завершили перевод штатной военной техники на зимний период эксплуатации.
В ходе обслуживания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В было выполнено свыше 30 технологических операций на каждой единице техники. Произведена проверка военной и специальной техники, электрических систем и замена технических жидкостей.
Сезонное техническое обслуживание было проведено на самоходных пусковых установках, транспортно-заряжающих п командно-штабных машинах, пунктах подготовки информации
Всего обслужено более 80 единиц вооружения и различной военной техники отдельной зенитно-ракетной бригады ЗВО.
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