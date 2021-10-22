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22.10.2021 (15:00)

В Центральном спортивном клубе Армии проведено совещание по вопросам организации спортивной работы в регионах

В онлайн-формате прошло совещание с начальниками филиалов ФАУ МО РФ ЦСКА по вопросам организации спортивной работы.

В рамках совещания подводились промежуточные итоги деятельности филиалов в области спорта на текущий момент, обсуждались особенности планирования работы на 2022 год и организация тренировочного процесса в условиях коронавирусных ограничений.

Запланированы изменения в деятельности организации, связанные с изменениями в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ», переход на федеральные стандарты образовательной программы спортивной подготовки.

В ходе совещания было дано поручение подготовить предложения по качественному изменению деятельности организации, которые запланировано обсудить на круглом столе в рамках Всероссийского форума «ЦСКА вчера, сегодня, завтра».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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