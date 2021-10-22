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22.10.2021 (14:45)

Начальник ЦСКА встретился с тренерским составом спортивной школы г. Кызыл

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов, заместитель начальника ЦСКА полковник Роман Кудрявцев и начальник самарского филиала армейского Клуба Роман Махонин встретились с тренерским составом и руководством спортивной школы г. Кызыл.

На встрече гости отметил успехи армейцев Тувы. Республика стабильно показывает высокие спортивные результаты. Наиболее успешно спортсмены выступают в олимпийских видах - вольной борьбе, стрельбе из лука, боксе. Большой вклад в медальную копилку республики вносят армейские спортсмены и их наставники.

«Важность тренера в судьбе спортсмена невозможно переоценить, - подчеркнул начальник ЦСКА Артем Громов, - и мы, по праву, можем гордиться нашими тувинскими наставниками. Каждый из них энтузиаст и профессионал своего дела. Но для успешной работы тренера необходимы современная инфраструктура, комфортные и оборудованные всем необходим спортивные площадки. В городе Кызыл должен быть универсальный спортивный комплекс ЦСКА».

Необходимость строительства в регионе армейского спорткомплекса поддержали все участники встречи: на базе нового УСТК могли бы разместиться отделения школы по видам спорта, занятия стали бы доступнее для большего числа детей и взрослых.

Представители ЦСКА обсудили с тренерами важнейшие вопросы их работы, перспективы развития спортивной школы и видов спорта. Проанализировали также календарный план соревнований и рассмотрели возможность проведения дополнительных состязаний на местах в рамках Первенства ЦСКА для дополнительного обмена опытом между школами, укрепления дружбы и общения между воспитанниками школ ЦСКА из разных городов и регионов. Тренеры в свою очередь рассказали гостям об особенностях тренировочных сборов школы в каникулярный период

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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