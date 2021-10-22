22.10.2021 (14:00)

В рамках Всероссийского спортивного фестиваля среди кадетских корпусов и учащихся кадетских классов состоялись соревнования по волейболу

В спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» состоялся I Всероссийский спортивный фестиваль имени генералиссимуса А.В. Суворова среди кадетских корпусов и учащихся кадетских классов по волейболу, посвященного Дню воинской славы России и Дню Учителя.

Всего в соревновании приняли участие около 250 спортсменов, представляющих 16 команд.

Среди юношей 14-15 лет в группе «В» победителями стали представители МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Л.М. Доватора» команда «Казачий десант». Второе место заняли учащиеся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы».

В группах «А» и «Б» среди юношей 16-17 лет места распределились так: 1 место – команда «ККК Башанта» (Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова); 2 место – команда «Кадеты» (Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерала-майора Владимира Хапаева); 3 место – Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского.

Среди девушек 14-15 лет лучшими стали представительницы Колледжа полиции, второе место заняли спортсменки Пансиона воспитанниц Минобороны Российской Федерации». Замкнула тройку призеров команда пожарно-спасательного колледжа.

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