22.10.2021 (13:30)

Девять специалистов военно-медицинской службы ВС РФ стали финалистами Всероссийского конкурса врачей-2021

В Минобороны России прошла торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы ВС РФ победителей и призеров Всероссийского конкурса врачей-2021.

Награды финалистам конкурса профессионального мастерства вручил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. Призовые места на всероссийском этапе заняли 9 военных врачей Минобороны России в 7 номинациях.

Впервые конкурс проводился в дистанционном и онлайн форматах в три этапа, два из которых организовывало и проводило Главное военно-медицинское управление Минобороны России.

В текущем году в этапах конкурса приняли участие 39 специалистов военно-медицинской службы, 27 из которых стали победителями ведомственного этапа.

Ежегодный Всероссийский конкурс врачей определяет лучших специалистов Российской Федерации по 36 номинациям, 6 из которых рассматриваются в рамках специальной премии «Призвание».

Традиционно врачи военно-медицинских организаций Минобороны России принимают активное участие в конкурсе и занимают призовые места.

Так, в номинации «Лучший военный врач» первое место занял начальник 1586 Военного клинического госпиталя полковник медицинской службы Петр Коновалов, на втором месте заместитель начальника 1 управления ГВМУ МО РФ полковник медицинской службы Сергей Сушильников, а на третьем – начальник хирургического отделения ЦВКГ имени П.В.Мандрыка полковник медицинской службы Дмитрий Салимов.

Победителем в номинации «Лучший хирург» стал заведующий эндоскопическим отделением – врач-эндоскопист Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко Эдуард Артемкин.

В номинации «Лучший эндокринолог» первое место занял заведующий эндокринологическим отделением 3 Центрального военного клинического отделения госпиталя имени А.А.Вишневского Вячеслав Серебренников.

Специалисты Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова заняли вторые призовые места сразу в четырех номинациях конкурса. Среди них профессор кафедры госпитальной терапии Игорь Павлович в номинации «Лучший терапевт»; профессор кафедры офтальмологии Сергей Чурашов в номинации «Лучший офтальмолог»; заведующий отделением – врач-психиатр психиатрического отделения Евгений Курасов в номинации «Лучший психиатр» и заведующая отделением – врач Центра клинической лабораторной диагностики Людмила Иванникова в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики».

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