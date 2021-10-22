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22.10.2021 (13:00)

В ходе учения спецназ ВВО осуществил блокирование и захват условной террористической группы под Хабаровском

В Восточном военном округе (ВВО) в рамках учения по противодействию терроризму состоялась тренировка подразделений антитеррора, групп усиления и блокирования.

Отработаны вопросы совершения марша на большое расстояние и применения подразделений, дислоцированных в Хабаровском крае.

По замыслу учения группа незаконных вооруженных формирований планировала совершить нападение на один из социально значимых объектов в Хабаровском крае.

В ответ на возникшую угрозу командованием округа было принято оперативное решение на переброску мобильного резерва в район одного из населенных пунктов.

В ходе практических действий группа мобильного резерва, совместно с другими силовыми структурами, осуществила блокирование и захват условной террористической группы. При выполнении учебно-боевой задачи военнослужащими мобильного резерва отработаны действия по ведению боя в городских условиях, а также штурма и минирования зданий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Спецназ
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