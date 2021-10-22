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22.10.2021 (12:35)

На Камчатке прошла первая отправка призывников с нового сборного пункта

На Камчатке прошла первая отправка призывников в рамках осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу.

Более 15 будущих воинов были отправлены в войска с нового сборного пункта военного комиссариата Камчатского края.

Перед отправкой призывники прошли медкомиссию и получили военную форму одежды. Из служебных документов кроме военного билета, военнослужащим были выданы персональные электронные карты, в которых собраны различные данные о каждом военнослужащем. Всего на карту занесено около 60 позиций начиная с биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии его здоровья.

Также каждому призывнику на распределительном пункте выдали несессер - полевой набор со средствами личной гигиены.

В настоящее время на Камчатке идёт активная работа медицинских и призывных комиссий по обследованию и изучению призывников. Полностью выполнен план подготовительной работы, готовы к работе стационарные пункты приёма и учебные подразделения в войсках.

Всего осенью текущего года из Камчатского края будет призвано около 350 граждан. Более 70 процентов призывной молодежи будет проходить службу на Камчатке, остальные - в соединениях и частях Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ
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