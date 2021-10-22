22.10.2021 (12:15)

На учениях ОДКБ в Таджикистане разведчики четырех стран на бронеавтомобилях «Тигр» зачистили от условных террористов горное селение

В Таджикистане разведчики четырех стран на российских бронеавтомобилях «Тигр» отработали штурм захваченного условными террористами села на специальном учении сил и средств разведки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2021».

Практические действия развернулись на горном полигоне Харб-Майдон в 30 километрах от таджико-афганской границы. Разведывательные подразделения вооруженных сил России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана провели специальную операцию по освобождению горного селения, который по сценарию учения был захвачен отрядом бандформирования. Военнослужащие блокировали населенный пункт, взяв под контроль возможные пути отхода условных боевиков. Используя бронеавтомобили специального назначения «Тигр» Центрального военного округа разведчики максимально близко подошли к населенному пункту и шквальным огнем уничтожили условных боевиков.

18 октября 2021 года на полигоне вооруженных сил Таджикистан «Харбмайдон» в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2021» состоялась церемония открытия специальных учений «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместного учения «Взаимодействие-2021». Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана отрабатывают подготовку и проведение совместной операции по уничтожению вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ отрядов террористического формирования. Всего в учениях задействовано 4 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники.

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