22.10.2021 (11:20)
Подразделения Черноморского флота, принимавшие участие в учении на полигоне Опук в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации
Подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), принимавшие участие в двустороннем бригадном тактическом учении (ДБрТУ) на межвидовом полигоне «Опук» начали движение в пункты постоянной дислокации.
В ходе проведённого учения подразделения морской пехоты произвели высадку на необорудованный участок побережья с больших десантных кораблей, провели бой за высадку десанта, заняли и удерживали плацдарм, продвигаясь вглубь позиций условного противника.
В роли условного противника для морских пехотинцев выступили подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ, с приданными танковыми и мотострелковыми подразделениями общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), которые в свою очередь отработали оборону побережья от наступающего противника.
В учении было задействовано более 40 кораблей, порядка 200 единиц военной и специальной техники, ударные вертолёты Ми-35, Ка-52 «Аллигатор», транспортные вертолёты Ми-8 АМТШ, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, РХБЗ и расчёты беспилотных летательных аппаратов.
Учение проходило по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.
Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.