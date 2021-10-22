Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.10.2021 (10:50)

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота в ходе отработал нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Новороссийской военной морской базы Черноморского флота в ходе учения отработал нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника.

Подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняли тактические группы противолодочных и ракетных кораблей флота.

Кроме того, в полигоне боевой подготовки экипаж подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия по поиску и уничтожению надводных кораблей условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблем при всплытии в надводное положение, а также по борьбе за живучесть.

Учение было проведено по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) военного округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Подразделения ЮВО, задействованные в масштабном КШУ, возвращаются в пункты постоянной дислокации
Соединения и воинские части ЮВО масштабно задействовали ЕСУТЗ на учениях в 17 регионах Юга России и Закавказья
По плану ДКШУ ЮВО авиация ЮВО возвращается с оперативных аэродромов на аэродромы базирования
На двустороннем КШУ в ЮВО создали многоуровневую систему разведки

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false