22.10.2021 (09:35)

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова поздравила военных финансистов с Днем финансово-экономической службы ВС РФ

22 октября отмечается 103-я годовщина со дня создания финансово-экономической службы Вооруженных сил Российской Федерации.

«Современное поколение финансистов сохраняет и преумножает традиции службы, накопленные за десятилетия достойной работы в интересах государства. Главное в работе военных финансистов – бесперебойное финансовое обеспечение потребностей войск, реализация финансово-экономической политики государства в Вооруженных Силах», - отметила в поздравлении замминистра обороны.

Она добавила, что военные финансисты на самом высоком уровне выполняют возложенные на них задачи по своевременному, рациональному и эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на нужды Вооруженных Сил, даже в кризисных ситуациях способны своевременно осуществлять финансовое обеспечение.

Сегодня для финансирования войск создана эффективная трехуровневая система. В условиях, когда на укрепление обороноспособности страны направляются значительные средства, от военных финансистов напрямую зависит эффективность расходования этих денег. И от того, насколько эффективно будет потрачен каждый военный рубль, зависит национальная безопасность.

Всегда были и остаются в центре внимания военных финансистов вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей, военных пенсионеров и гражданского персонала.

Внедрение новейших технологий и постоянное совершенствование методов и подходов в работе позволяет военным финансистам с высокой эффективностью решать любые задачи стоящие перед ними.

«От всей души поздравляю с Днем финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации наших ветеранов, всех военных финансистов. Желаю Вам мира, крепкого здоровья, счастья, радости. Пусть преданность своему делу способствует новым вдохновениям, идеям, успехам и достижениям во благо нашего Отечества», - отметила в поздравлении Татьяна Шевцова.

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