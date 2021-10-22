Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.10.2021 (10:15)

Соединения и воинские части ЮВО масштабно задействовали ЕСУТЗ на учениях в 17 регионах Юга России и Закавказья

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) командиры подразделений, задействованных в тактических учениях, организовали управление подчиненными подразделениями с применением Единой системы управления тактическим звеном (ЕСУТЗ).

Новейшая система управления ЕСУТЗ, поставленная в войска ЮВО в текущем году, позволяет довести указания до каждого командира подразделения, а также получить обратную информацию о выполнении приказа и принятых решениях.

На Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье проводится двустороннее командно-штабное учение по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова батальонные тактические группы соединений и воинских частей округа в едином тактическом замысле проводят двусторонние тактические учения на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, в Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

К практическим действиям в полевых условиях привлечено более 8 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Махачкале состоялась торжественная отправка новобранцев в войска ВС РФ
В Приамурье мотострелки Восточного военного округа уничтожили наблюдательные пункты условного противника
Подразделения спецназа ЮВО в канун профессионального праздника провели тактико-специальное учение
Учения с использованием бронеавтомобилей-вездеходов «Тигр» провели разведчики Восточного военного округа

Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false