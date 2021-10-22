22.10.2021 (10:15)

Соединения и воинские части ЮВО масштабно задействовали ЕСУТЗ на учениях в 17 регионах Юга России и Закавказья

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) командиры подразделений, задействованных в тактических учениях, организовали управление подчиненными подразделениями с применением Единой системы управления тактическим звеном (ЕСУТЗ).

Новейшая система управления ЕСУТЗ, поставленная в войска ЮВО в текущем году, позволяет довести указания до каждого командира подразделения, а также получить обратную информацию о выполнении приказа и принятых решениях.

На Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье проводится двустороннее командно-штабное учение по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова батальонные тактические группы соединений и воинских частей округа в едином тактическом замысле проводят двусторонние тактические учения на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, в Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

К практическим действиям в полевых условиях привлечено более 8 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

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