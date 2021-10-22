22.10.2021 (10:30)

Подразделения ЮВО, задействованные в масштабном КШУ, возвращаются в пункты постоянной дислокации

Батальонные тактические группы соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), задействованные в масштабном двустороннем командно-штабном учении (КШУ) общевойсковых армий ЮВО, возвращаются в пункты постоянной дислокации (ППД).

Возвращение в ППД будет осуществляться на штатной технике комбинированным способом, в том числе железнодорожными эшелонами, самолетами военно-транспортной авиацией и в составе механизированных колонн.

Подразделения и воинские части, находящиеся на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, совершат марши на военные аэродромы, откуда будут переброшены в ППД самолетами военно-транспортной авиации. Часть соединений совершит марши своим ходом из районов проведения учений. Танковые соединения и подразделения доставят железнодорожным транспортом и автомобильными тралами.

Боевые корабли, катера и суда обеспечения Черноморского флота и Каспийской флотилии, выполнив задачи в морских полигонах, возвратятся на военно-морские базы, дислоцированные на территории Краснодарского края, Астраханской области, Дагестана и Крыма.

Всего для проведения розыгрышей практических действий войск задействовано 45 полигонов и участков местности на территории четырех государств (России, Абхазии, Армении, Южной Осетии) – 25 общевойсковых, 3 авиационных и 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

На Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье проводится ДКШУ по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова батальонные тактические группы соединений и воинских частей округа в едином тактическом замысле проводят двусторонние тактические учения на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, в Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

К практическим действиям в полевых условиях привлечено более 8 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

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