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22.10.2021 (10:00)

По плану ДКШУ ЮВО авиация ЮВО возвращается с оперативных аэродромов на аэродромы базирования

Оперативно-тактическая авиация Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего командно-штабного учения (ДКШУ) на Юго-Западном стратегическом направлении приступила к передислокации с оперативных аэродромов на аэродромы постоянного базирования.

По плану учения было выполнено наращивание сил и средств боевого дежурства, прикрытие наиболее важных объектов подразделениями противовоздушной обороны (ПВО). Действия авиации и сил ПВО в режиме реального времени контролирует региональный центр управления штаба ЮВО. Силами истребительной авиацией организовано постоянное патрулирование воздушного пространства в местах проведения учения.

Всего для проведения розыгрышей практических действий войск задействовано 45 полигонов и участков местности на территории четырех государств (России, Абхазии, Армении, Южной Осетии) – 25 общевойсковых, 3 авиационных и 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

На Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье проводится ДКШУ по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова батальонные тактические группы соединений и воинских частей округа в едином тактическом замысле проводят двусторонние тактические учения на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, в Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

К практическим действиям в полевых условиях привлечено более 8 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Южный военный округ
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