22.10.2021 (09:30)

Около 50 комплексов с БЛА задействовано на Юге России в ДКШУ ЮВО

Для обеспечения практических действий группировок войск, задействованных в двустороннем командно-штабном учении в Южном военном округе (ЮВО), применяются около 50 комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Тахион», «Застава», «Орлан-10», «Форпост».

Беспилотники обеспечивают объективный контроль за действиями войск (сил) и передают данные на пункты управления группировок войск. Контроль с воздуха позволяет получать объективные данные о практических действиях войск, контролировать время выхода техники в назначенные районы, следить за развертыванием и выполнением учебно-боевых задач в режиме реального времени.

Расчеты БЛА обеспечивают ведение разведки, ретрансляции связи, оценки радиационной, химической и биологической обстановки в условиях современного общевойскового боя.

Двустороннее командно-штабное учение по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. Батальонные тактические группы соединений и воинских частей округа в едином тактическом замысле проводят двусторонние тактические учения на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, в Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

К практическим действиям в полевых условиях привлечено более 8 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

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