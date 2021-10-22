22.10.2021 (09:45)

На двустороннем КШУ в ЮВО создали многоуровневую систему разведки

Многоуровневая система разведки создана в рамках двустороннего командно-штабного учения с группировками войск на Юго-Западном стратегическом направлении.

Воздушная группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Тахион», «Форпост» обеспечила непрерывное ведение воздушной разведки для выявления и гарантированного уничтожения сил и средств условного противника.

Действуя в связке с комплексом разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец», оснащенным спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, беспилотные летательные аппараты с высокой степенью эффективности организовали идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

КРУС «Стрелец» позволяет мобильным элементам разведки, оснащенным системой опознавания «свой-чужой», сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами и приборами прицеливания.

На тактическом уровне также применялся оптико-электронный комплекс «Ирония», поставленный на вооружение соединения спецназа ЮВО. Он обеспечил круглосуточную и всепогодную визуальную разведку и передачу координат огневым средствам для уничтожения вооружения, военной техники и объектов условного противника.

На Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье проводится двустороннее командно-штабное учение по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова батальонные тактические группы соединений и воинских частей округа в едином тактическом замысле проводят двусторонние тактические учения на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, в Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

К практическим действиям в полевых условиях привлечено более 8 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

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