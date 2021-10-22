22.10.2021 (09:15)

Корабельная тральная группа КФл уничтожила донные и якорные мины условного противника в ходе морских учений

Корабельная тральная группа Каспийской флотилии (КФл) в составе базового тральщика «Магомед Гаджиев» и рейдовых тральщиков бригады кораблей охраны водного района выполнила противоминное обеспечение в морских полигонах в рамках командно-штабного учения (КШУ).

Экипажи минных тральщиков провели корабельную ударную группу КФл за тралами через минные заграждения. Моряки обеспечили развёртывание надводных кораблей в походный и боевой порядок на переходе морем, а также в условиях применения условным противником минного оружия.

Кроме того, экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы и форсировали минные заграждения «противника», уничтожив плавающие, донные и якорные мины, применив шнуровые заряды. В ходе поиска и траления в заданном квадрате экипажами кораблей были успешно обнаружены и уничтожены все учебные мины.

Всего в учении задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», «Град Свияжск», малые артиллерийские корабли, базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер П-351 проекта «Грачонок», а также морские буксиры и суда гидрографической службы флотилии.

На Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье проводится двустороннее КШУ по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова батальонные тактические группы соединений и воинских частей округа в едином тактическом замысле проводят двусторонние тактические учения на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, в Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

К практическим действиям в полевых условиях привлечено более 8 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и КФл, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

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