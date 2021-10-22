22.10.2021 (09:00)

Более 10 км железнодорожного пути восстановили специалисты ЮВО на учении в Волгоградской области

Подразделения железнодорожных соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в ходе практического этапа двустороннего командно-штабного учения (КШУ) в Волгоградской области восстановили свыше 10 км железнодорожного пути.

Военнослужащие совершили марш на штатной технике в районы выполнения задач на участках железнодорожного полотна, поврежденного условным незаконным вооруженным формированием. На марше специалисты отработали противовоздушную оборону, преодолели условно зараженные участки местности.

Прибыв в указанные районы, военнослужащие выполнили инженерную разведку, противоминное обеспечение и отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Помимо восстановления железной дороги военнослужащие также навели временный железнодорожный мост через реку.

Масштабные работы по сооружению земляного полотна и укладке железнодорожного пути военнослужащие ЮВО выполняли с применением металлической сборно-разборной эстакады РЭМ-500 и стального пролетного строения СРП-33,6.

Изготовление рам из брусьев и забивка свай на воде осуществлялась универсальным сваебойным агрегатом УСА-2. Работы выполняли более 200 специалистов ЮВО.

Учение проводилось в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице