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22.10.2021 (08:45)

В Махачкале состоялась торжественная отправка новобранцев в войска ВС РФ

На республиканском сборном пункте в Махачкале состоялась торжественная отправка 52-х призывников к местам прохождения военной службы.

С напутственными словами к новобранцам обратились представители старейшин, республиканской администрации, родители призывников.

Перед отправкой новобранцы прошли все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, а также профессиональный отбор. Призванных на военную службу молодых людей распределили по видам и родам войск, а также обеспечили военной формой одежды.

Также военнослужащие прошли тесты на наличие новой коронавирусной инфекции в районных комиссариатах и на территории сборного пункта. Каждому призывнику выдан комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

В рамках мероприятий осеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь, было организовано дистанционное изучение граждан, что позволило заблаговременно подготовить документы на призывников, которые гарантировано будут отправлены в войска. Им остается прибыть в военный комиссариат только на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Также проведена ревакцинация сотрудников призывных комиссий и должностных лиц военных комиссариатов на территории военного округа. Призывные и сборные пункты обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, дезинфекции, тесты для экспресс-тестирования, а также приборы для кварцевания помещений.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО.

Военные комиссариаты ЮВО в рамках осеннего 2021 года призыва направят в Вооруженные силы Российской Федерации более 26 тыс. человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ
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