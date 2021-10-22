22.10.2021 (08:15)

Подразделения спецназа ЮВО в канун профессионального праздника провели тактико-специальное учение

Подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, провели тактико-специальное учение в канун 71-й годовщины со дня формирования подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.

Военнослужащие отработали задачи по проверке боевой готовности мотострелковых подразделений в ходе командно-штабного учения по управлению группировками войск на Юго-Западном стратегическом направлении.

Выполнив десантирование парашютным способом из вертолётов Ми-8АМТШ, одна из групп скрытно проникла в тыл оборонительных позиций батальонной тактической группы. В ходе рекогносцировки местности с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов «Тахион», разведчики изучили систему обороны мотострелков.

В момент, когда мобильный патруль боевого охранения приблизился месту засады, снайперские пары синхронными выстрелами «уничтожили» личный состав дозора. После спецназ заминировал командный пункт батальонной тактической группы.

Итоговое командно-штабное учение с объединениями ЮВО проводится на Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова личный состав объединений и соединений округа в едином тактическом замысле отработает целый спектр учебно-боевых задач по обороне российских границ на Юго-Западном стратегическом направлении.

По мнению командующего войсками ЮВО, такой подход обеспечит проведение проверки воинских частей и подразделений в комплексе.

24 октября 1950 года по ходатайству начальника Генерального штаба генерала армии Сергея Штеменко и начальника ГРУ ГШ генерала армии Матвея Захарова военным министром СССР Маршалом Советского Союза Александром Василевским была издана директива о создании отдельных рот специального назначения (ор СпН), предназначенных для разведывательно-диверсионных действий в тылу противника.

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