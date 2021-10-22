Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.10.2021 (08:30)

В Приамурье мотострелки Восточного военного округа уничтожили наблюдательные пункты условного противника

В Еврейской автономной области (ЕАО) военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили наблюдательные пункты условного противника.

В ходе мероприятия мотострелки, после получения разведданных от беспилотников «Орлан-10», выдвинулись в заданный район.

Основной удар по наблюдательным пунктам нанесли экипажи танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП?2. Учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, также подразделения отработали задачи по борьбе с вертолетами «неприятеля».

При ведении огня были применены современные способы управления группировкой войск, что позволило в сжатые сроки выполнить учебно-боевую задачу и лишило условного противника возможности предпринять ответные меры.

Всего в ходе второго этапа контрольной проверки, было задействовано более 700 военнослужащих, около 150 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Координацию действий разведывательных подразделений выполнили операторы БЛА общевойсковой армии ВВО
10 подразделений мотострелкового соединения ВВО в Бурятии подтвердили почетное наименование «Ударное»
В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Приморье, завершается контрольная проверка
Более 20 тысяч военнослужащих ВВО и членов их семей будут ревакцинированы от COVID-19 в Республике Бурятия

Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false