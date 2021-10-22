22.10.2021 (08:30)

В Приамурье мотострелки Восточного военного округа уничтожили наблюдательные пункты условного противника

В Еврейской автономной области (ЕАО) военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили наблюдательные пункты условного противника.

В ходе мероприятия мотострелки, после получения разведданных от беспилотников «Орлан-10», выдвинулись в заданный район.

Основной удар по наблюдательным пунктам нанесли экипажи танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП?2. Учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, также подразделения отработали задачи по борьбе с вертолетами «неприятеля».

При ведении огня были применены современные способы управления группировкой войск, что позволило в сжатые сроки выполнить учебно-боевую задачу и лишило условного противника возможности предпринять ответные меры.

Всего в ходе второго этапа контрольной проверки, было задействовано более 700 военнослужащих, около 150 единиц вооружения и военной техники.

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