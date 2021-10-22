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22.10.2021 (08:00)

Учения с использованием бронеавтомобилей-вездеходов «Тигр» провели разведчики Восточного военного округа

С разведывательными подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) была проведена серия тактико-специальных учений на полигоне «Трехречье» в Амурской области. В ходе мероприятий военнослужащие активно применяли боевые возможности, поступивших в прошлом году современных бронеавтомобилей-вездеходов «Тигр».

По замыслу учений разведывательные группы «забрасывались» в тыл, совершали налеты и засады с целью захвата важных документов и офицеров условного противника, ознакомленных с секретными сведениями. Возможности современной техники позволили оперативно выполнить поставленные задачи.

Так, группа спецназа на автомобиле «Тигр» организовала засаду на проезжающую без должной охраны машину, перевозившую документы. После захвата, группа спецназа доставила добытые сведения своему командованию.

Учебно-боевая работа основывалась на внезапности нападений и исключала осведомление противоборствующей стороны о готовящемся нападении. Всего в учениях разведывательных подразделений участвовало около 400 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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