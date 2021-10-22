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22.10.2021 (07:45)

Координацию действий разведывательных подразделений выполнили операторы БЛА общевойсковой армии ВВО

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, выполнили координацию действий разведывательных подразделений в горно- лесистой местности.

Комплексы «Орлан-10» на высоте до 1 тысячи метров выполнили разведку ключевых объектов. После обнаружения полевого штаба, огневых средств и парка военной техники условного противника, БЛА приступили к поиску дозорных групп при помощи гиростабилизированной телевизионной камеры с тепловизором, установленной на беспилотник.

Учение прошло в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Для ее успешной сдачи военнослужащим предстояло за определённое время выполнить норматив по развёртыванию, по запуску БЛА и по обнаружению объектов. Всего в учении приняло участие около 100 военнослужащих общевойсковой армии ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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