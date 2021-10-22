22.10.2021 (07:15)
В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Приморье, завершается контрольная проверка
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае, проводится заключительный этап итоговой проверки за 2021 год.
В ходе проверки комплексной комиссией управления ВВО будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности воинских частей, морально-психологического состояния военнослужащих, качества оперативной подготовки штабов соединений. В рамках мероприятия уже проверено состояние вооружения и военной техники, организация тылового обеспечения, состояние правопорядка.
Контрольные проверки проводятся каждые полгода с целью формирования объективной оценки уровня готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению.
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