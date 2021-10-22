22.10.2021 (07:00)

Более 20 тысяч военнослужащих ВВО и членов их семей будут ревакцинированы от COVID-19 в Республике Бурятия

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в плановом режиме проводится ревакцинация военнослужащих и членов семей военнослужащих, которые на добровольной основе прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

В ходе ревакцинации военнослужащим объединения, вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день.

В первую очередь ревакцинацию проходят медицинские работники, военнослужащие, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Перед началом процедуры все проходят необходимый медицинский осмотр у врача.

Помимо этого у каждого желающего, из числа членов семей военнослужащих, есть возможность вакцинироваться от COVID-19 в поликлинике военного госпиталя ВВО.

Перед инъекцией военные медицинские специалисты тщательно проверяют состояние здоровья пациентов. Прививание осуществляется внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты.

Стоит отметить, что мероприятия по ревакцинации активно проводятся и в отдаленных гарнизонах Республики Бурятия. Например, в Кяхтинском гарнизоне ревакцинацию прошли уже свыше тысячи человек.

Всего в Бурятии в ходе проведения профилактических мероприятий направленных на недопущение распространения вирусной инфекции планируется ревакцинировать свыше 20 тысяч военнослужащих и членов их семей.

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