22.10.2021 (07:00)
Более 20 тысяч военнослужащих ВВО и членов их семей будут ревакцинированы от COVID-19 в Республике Бурятия
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в плановом режиме проводится ревакцинация военнослужащих и членов семей военнослужащих, которые на добровольной основе прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.
В ходе ревакцинации военнослужащим объединения, вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день.
В первую очередь ревакцинацию проходят медицинские работники, военнослужащие, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Перед началом процедуры все проходят необходимый медицинский осмотр у врача.
Помимо этого у каждого желающего, из числа членов семей военнослужащих, есть возможность вакцинироваться от COVID-19 в поликлинике военного госпиталя ВВО.
Перед инъекцией военные медицинские специалисты тщательно проверяют состояние здоровья пациентов. Прививание осуществляется внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты.
Стоит отметить, что мероприятия по ревакцинации активно проводятся и в отдаленных гарнизонах Республики Бурятия. Например, в Кяхтинском гарнизоне ревакцинацию прошли уже свыше тысячи человек.
Всего в Бурятии в ходе проведения профилактических мероприятий направленных на недопущение распространения вирусной инфекции планируется ревакцинировать свыше 20 тысяч военнослужащих и членов их семей.