22.10.2021 (06:30)

Обращения граждан в филиал жилищно-коммунальной службы по Тихоокеанскому флоту сократились вдвое

Количество обращений граждан в филиал жилищно-коммунальной службы № 2 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) сократилось вдвое, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Такого результата удалось добиться благодаря слаженным действиям более 30 специалистов, которые ежедневно выполняют работы по обслуживанию 27 жилых домов специализированного служебного фонда Минобороны России, находящихся в ведении домоуправления № 1 ЖКС.

Все заявки, поступающие от населения, выполняются своевременно и качественно, а половина текущих ремонтных работ выполняется оперативно после первых обращений.

Специалисты домоуправления № 1 обслуживают микрорайон «Снеговая Падь» города Владивостока, в котором проживают действующие военнослужащие соединений и частей Владивостокского гарнизона, а также военные пенсионеры.

Сотрудники жилищно-коммунальной службы № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ также активно принимают участие в муниципальных программах города Владивостока и Приморского края по благоустройству придомовых территорий.

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