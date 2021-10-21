21.10.2021 (23:30)

На Балтийском флоте проведена конференция по питанию, посвященная Международному дню повара и День узбекской кухни

В столовой авиационного истребительного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота в рамках Международного дня повара и флотской конференции по питанию прошел день узбекской кухни. Тыловые службы в день кулинарного праздника постарались подчеркнуть самобытность и особенность рецептов этой страны.

Конференцию по питанию посетил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, который ознакомился с выставкой национальных узбекских блюд. Кроме этого, командующему флотом были представлены различные рационы питания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ассортимент блюд, применяемых в войсковом питании, образцов продовольствия и готовых блюд по нормам продовольственного пайка для военнослужащих, современные образцы поварской формы одежды.

В полковой столовой силами личного состава и гражданского персонала воинской части был воссоздан национальный интерьер и колорит узбекского жилища. Военнослужащие ознакомились с традиционными узбекскими блюдами под живое исполнение узбекских песен, исполненных творческим коллективами г. Калининграда и солистами Ансамбля песни и пляски БФ, узнали об истории и национальных обычаях этого среднеазиатского государства.

Непосредственно в конференции приняли участие начальники продовольственных служб, помощники командиров по снабжению воинских частей и соединений флота, штатный поварской и пекарский состав воинских частей флота, представители сторонних предприятий, организующих питание военнослужащих.

Участникам были доведены требования руководящих документов по организации питания личного состава, а также методы контроля качества приготовленной пищи и соблюдения в помещениях санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, в рамках мероприятий прошли занятия по организации питания военнослужащих, был организован мастер-класс по приготовлению блюд национальной узбекской кухни и выпечке хлебобулочных изделий.

Дни национальной кухни в воинских частях Балтийского флота проводятся регулярно с целью разнообразия питания, сплочения коллективов, укрепления их морального и боевого духа.

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