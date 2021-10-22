22.10.2021 (05:30)

Сотрудники военкоматов продолжают ревакцинацию от COVID-19 в Сибири

В Сибири продолжается ревакцинация сотрудников военных комиссариатов от коронавирусной инфекции.

Первым и вторым компонентом вакцины "Спутник V" вакцинировано более 96% сотрудников в регионе. Исключение составляют недавно перенесшие заболевание или имеющие медицинский отвод, или медицинские противопоказания.

В настоящее время продолжается проведение ревакцинации сотрудников военных комиссариатов, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по нераспространению коронавирусной инфекции в ходе осеннего призыва граждан на военную службу в 2021 году.

К ревакцинации допускаются граждане, полностью привитые до 1 января 2021 года, а также переболевшие COVID-19, но имеющие низкие показатели антител. Ревакцинация проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан.

Перед процедурой проходит обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

Мероприятия по призыву в Сибири проходят с соблюдением всех противоэпидемических мер, направленных на сохранение здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала.

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