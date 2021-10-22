22.10.2021 (00:30)

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил Ставропольскому гвардейскому десантно-штурмовому полку Вымпел Министра обороны Российской Федерации

В Ставрополе, по поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков вручил Вымпел Министра обороны Российской Федерации личному составу гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вымпела Министра обороны Российской Федерации, как официальный символ и реликвию воинской части, олицетворяющей ее честь, доблесть, славу и боевые традиции.

Поздравить гвардейцев Ставропольского полка прибыли руководители края, города, духовенство, ветераны и юнармейцы, в том числе и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном знаменательному событию в жизни воинской части, командующий войсками отметил: "История полка - это героический путь многих поколений десантников, для которых честь и беззаветное служение Отечеству является смыслом жизни! Много ярких подвигов военнослужащих прославленного полка золотыми буквами вписано в историческую летопись Воздушно-десантных войск и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Именно на базе полка, в конце семидесятых годов, отрабатывались вопросы формирования десантно-штурмовым соединений "нового типа", позитивный опыт которых послужил одним из примеров для создания подразделений быстрого реагирования Воздушно-десантных войск в настоящее время".

"За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку, сегодня полку вручён Вымпел Министра обороны Российской Федерации. Вручение вымпела - знак особого доверия руководства Министерства обороны и признание заслуг всего коллектива полка. Выражаю уверенность, что и в дальнейшем личный состав 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка будет совершенствовать свое профессиональное мастерство и успешно решать все поставленные задачи" - подчеркнул командующий Воздушно-десантными войсками.

В завершении своего выступления, генерал-полковник Андрей Сердюков сердечно поздравил всех военнослужащих и ветеранов воинской части с вручением Вымпела Министра обороны Российской Федерации.

В ответном слове, временно исполняющий обязанности командира полка гвардии подполковник Петр Попов поблагодарил командующего войсками и в его лице руководство Минобороны России за оказанное высокое доверие и заверил, что личный состав полка будет и впредь добиваться только высоких результатов в профессиональной и служебной деятельности.

В завершении торжественного ритуала, перед гостями мероприятия подразделения полка прошли торжественным маршем.

Справочно:

247 гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк создали в 1998 г. на базе 21-й отдельной воздушно-десантной бригады, сформированной в 1973 году в Краснознаменном Закавказском военном округе, как 21-я отдельная опытная десантно-штурмовая бригада. 1 августа 1980 г. 21-я ОДШБр получила Боевое знамя и грамоту. В 1989 г. ее заслуги были отмечены Переходящим Красным Знаменем Военного Совета КЗАКВО, а в 1990 г. — Вымпелом Министра обороны «За мужество и воинскую доблесть». В 1990 г. бригада перешла в состав ВДВ РФ, сменив при этом название на «отдельную воздушно-десантную».

С 1992 г. часть дислоцируется в г. Ставрополь. 1 мая 1998 г. бригада стала полком 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он получил наименование «247-й парашютно-десантный Ставропольский казачий полк», которое впоследствии изменилось до нынешнего. Почетное звание «гвардейский» полк получил в 2013 г., по Указу Президента Российской Федерации. Это лишь второй случай в русской армии, когда часть ВДВ получает такой «титул» в мирное время. 247-й полк постоянно участвует в выполнении разнообразных задач мирного и военного времени: в 1986 г. военнослужащие тогдашней бригады были задействованы в ликвидации последствий аварии в Чернобыле; в 1988-89 гг. — в Армении и Грузии они ликвидировали последствия землетрясений; в 1989-1992 гг. — участвовали в разрешении конфликтов в Закавказье, а в 2000-2004 гг. – участвовали в Контртеррористической операции на Северном Кавказе, в августе 2008 года в операции по принуждению Грузии к миру.

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