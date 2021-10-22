22.10.2021 (01:00)

Военнослужащие Амурского соединения командования дальней авиации приступили к сдаче зачетов на классную квалификацию

В Амурском соединении командования дальней авиации началась проверка теоретических знаний летного и технического состава на подтверждение и присвоение классных квалификаций.

В ходе сдачи зачетов экзаменационной комиссией будут проверены знания руководящих документов, авиационной техники, а также сданы зачеты по тактической, технической и специальной подготовкам.

Во время зачётных этапов военнослужащие подтвердят и смогут повысить свои квалификационные разряды, которые в дальнейшем будут влиять на их процентную надбавку к денежному довольствию.

Проверка проходит под руководством заместителя авиационного соединения гвардии полковника Александра Симоненко.

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