22.10.2021 (01:00)
Военнослужащие Амурского соединения командования дальней авиации приступили к сдаче зачетов на классную квалификацию
В Амурском соединении командования дальней авиации началась проверка теоретических знаний летного и технического состава на подтверждение и присвоение классных квалификаций.
В ходе сдачи зачетов экзаменационной комиссией будут проверены знания руководящих документов, авиационной техники, а также сданы зачеты по тактической, технической и специальной подготовкам.
Во время зачётных этапов военнослужащие подтвердят и смогут повысить свои квалификационные разряды, которые в дальнейшем будут влиять на их процентную надбавку к денежному довольствию.
Проверка проходит под руководством заместителя авиационного соединения гвардии полковника Александра Симоненко.
Новости по теме:
Метки: