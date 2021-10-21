21.10.2021 (23:00)

Спецназ ЦВО отработал налёт и уничтожение базы условного противника на учении под Самарой

Группы специального назначения Центрального военного округа отработали налёт на уничтожение базы противника на учении в Самарской области.

По замыслу военнослужащие провели разведку района с помощью беспилотников и обнаружили объект в лесистой местности. После чего подразделения совершили многокилометровый марш в данный район, откуда была проведена доразведка местности. Для этого применялись электронный комплексы «Ирония» и другие средства наземной разведки. Одной из главных задач была синхронная и высококвалифицированная работа снайперов, которые должны были вывести из строя дежурные силы. После чего был совершён молниеносный налёт с применением бронеавтомобилей «Тигр» с крупнокалиберными пулеметами «Корд» и другой техникой. В обработке действий военнослужащие применяли новые автоматы АК-12 как основное средство стрелкового оружия.

Учение проходило в рамках контрольной проверки. Для обозначения противника в практических действиях были задействованы мотостреоковые подразделения. Всего в учении приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

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