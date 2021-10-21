Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.10.2021 (22:15)

В Таджикистане почтили память Героя Советского Союза Александра Мироненко

Юнармейцы 6-йшколы Министерства обороны Российской Федерации, совместно с учениками школы №37 города Душанбе и воинами интернационалистами почтили память Героя Советского Союза Александра Мироненко.

Митинг открыл оркестр 201-ой российской военной базы с исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Таджикистан. После чего перед собравшимися выступил председатель совета ветеранов 201-й российской военной базы, майор запаса Абдурашид Рахманов, представители общественных и ветеранских организаций Республики, а также ответственный секретарь совета ветеранов войны и труда города Душанбе который объявил минуту молчания.

Юнармейцы прочли стихотворения о войне в Афганистане и подвиге Мироненко, учащиеся 37-й школы, в которой обучался Александр, выступили со стихами про юность и молодость Героя, про его увлечения и спортивные достижения, а также прочитали четверостишия о последнем бое гвардии старшего сержанта Мироненко. 

По окончанию митинга под аккомпанемент оркестра 201-ой российской военной базы присутствовавшие возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза гвардии старшего сержанта Александра Григорьевича Мироненко. 

Справочно:

Александр Григорьевич Мироненко (20 октября 1959 — 29 февраля 1980) — заместитель командира взвода разведывательной роты 317-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в составе 40-й армии Туркестанского военного округа (ОКСВА), гвардии старший сержант. Героически погиб в ходе Кунарской войсковой операции советских войск в Афганистане, вступив в неравный бой с моджахедами. Один из первых кавалеров звезды Героя Советского Союза в Афганской войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военный комиссар Пензенской области провел прием граждан в региональной приемной Президента Российской Федерации
В Кузбассе разведчики уничтожили базу условного противника при поддержке мотострелков на БМП-2
Военнослужащие Тихоокеанского флота почтили память экипажа дизельной подводной лодки «С-178»
В Поволжье прошли учения с привлечением свыше 3,5 тыс. военнослужащих

Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Торжественные церемонии , Военная база , Таджикистан , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false