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21.10.2021 (21:45)

В ЦВО завершился окружной этап Всеармейских соревнований на Кубок Минобороны РФ «Командирские старты»

В Центральном военном округе (ЦВО) завершился окружной этап Всеармейских соревнований на Кубок Минобороны РФ «Командирские старты», который проходил в Екатеринбурге. В спортивных соревнованиях приняли участие около 130 человек, которые являются командирами соединений, воинских частей, батальонов, взводов и рот.

Военнослужащие были поделены по возрасту и занимаемым должностям. Участники состязаний продемонстрировали навыки стрельбы из штатного или табельного оружия, плавание, разгибание и сгибание рук в упоре лежа (для женщин), а также подтягивание на перекладине для мужчин, плаванье и бег на дистанцию до 2000 метров.

Победителем соревнований среди женщин-военнослужащих стала капитан Юлия Постникова, которая набрала в общей сложности 3641 балла. Лучшим в категории командиров соединений стал полковник Олег Белов, набравший в общей сумме 2750 баллов.  Среди командиров полков стал лучшим подполковник Алексей Быстрик, лучшим в категории командиров батальонов признан подполковник Александр Дьяков. Лейтенанты Дмитрий Лушков и Павел Самойленко признаны лучшими в категориях среди командиров рот и взводов соответственно.

Финал Всеармейских соревнований на Кубок Минобороны РФ «Командирские старты» состоится в Москве.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Соревнования
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